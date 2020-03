Der Energiekonzern RWE verschiebt aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung. Das ursprünglich am 28. April geplante Treffen werde auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Essen mit. Wann die Hauptversammlung nachgeholt werde, stehe noch nicht fest.