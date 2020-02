Coronavirus und Wettbewerb: Covestro bleibt unter Druck - Sparprogramm

(Ausführliche Fassung) - Mehr Wettbewerb, träge Autokonjunktur und Coronavirus: Der Kunststoffkonzern Covestro rechnet im laufenden Jahr mit einem weiteren Gewinnrückgang. "Auch 2020 wird für uns herausfordernd bleiben", sagte Konzernchef Markus Steilemann am Mittwoch bei der Bilanzvorlage laut Mitteilung in Düsseldorf. Jetzt soll noch mehr gespart werden. Investoren und Analysten hatten allerdings schon mit einem tristen Ausblick gerechnet. Für die zuletzt arg gebeutelten Aktien ging es im frühen Handel an der Frankfurter Börse deutlich um etwa zwei Prozent nach oben.