Corteva reduziert Verlust

Der Agrarchemie-Konzern Corteva hat im dritten Quartal dank des späteren Saisonstarts für Soja- und Maissaatgut in Nordamerika einen deutlich geringeren Verlust ausgewiesen als im Vorjahr. Zudem profitierte Corteva von Kosteneinsparungen. Allerdings lief es im Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln, in dem das Unternehmen Insektizide und Herbizide vertreibt, schlechter. Dies hing vor allem damit zusammen, das sich Umsätze in Brasilien aufgrund des trockenen Wetters in das vierte Quartal verschieben.