Cosmo-Aktien ziehen nach FDA-Zulassung für Sedativum Byfavo an

Gegen 9.45 Uhr gewinnen die Titel noch 3,4 Prozent auf 86,30 Franken hinzu, nachdem sie im frühen Handel noch bis auf 90,00 Franken angezogen waren. Von ihrem Einbruch im März haben sie sich damit mittlerweile wieder vollständig erholt. Der Gesamtmarkt (SPI) steht um 0,18 Prozent höher.

Byfavo ist ein intravenöses Benzodiazepin-Sedativum. Die Wirkung des Mittels tritt laut Cosmo "sehr schnell" ein und klingt auch rasch wieder ab. Verwendet werden soll es beispielsweise bei Koloskopien oder Bronchoskopien.

Experten werten die Nachricht als positiv. Bei der Credit Suisse betont Analystin Barbora Blaha etwa in einem Kurzkommentar, dass der Cosmo-Partner Acacia in den USA damit dann 2 Produkte auf dem Markt habe. Cosmo hatte Byfavo bereits 2016 einlizenziert. Im Januar 2020 wiederum wurde es an die Acacia Pharma Group unterlizensiert. Bei der Transaktion war Cosmo eine "substantielle" Beteiligung an Acacia eingegangen.

Auch bei Mirabaud wird die Zulassung als grundsätzlich positiv gesehen, auch wenn der Markt die die Zulassung zu einem gewissen Grad bereits erwartet haben dürfte. Aufgrund der Abmachungen mit Acacia steige nun Cosmos Anteil an dem Unternehmen, was die Experten ebenfalls als positiv werten.

hr/ra

(AWP)