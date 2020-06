Cosmo erhöht Beteiligung an Acacia Pharma

Konkret habe Cosmo eine Kreditfazilität in Höhe von 10 Millionen Euro, die Acacia im Januar 2020 gewährt wurde, terminiert und durch ein Aktien-Investment von 10 Millionen Euro ersetzt. Damit habe Cosmo 3'213'769 Acacia-Aktien zum Preis von 3,112 Euro pro Aktie erworben. Gemäss dem Schlusskurs vom 29. Mai entspreche dies einer Prämie von 4,1 Prozent.

Bereits im Januar 2020 hatte Cosmo die US-Rechte am Mittel Byfavo an Acacia für eine Vorauszahlung von 10 Millionen Euro sublizensiert und zusätzlich 10 Millionen in Acacia-Aktien investiert.

kw/

(AWP)