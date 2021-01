Cosmo erzielt in der Phase-II-Studie mit Rifamycin positive Ergebnisse

Trotz der Entscheidung, die vorgesehene Stichprobengrösse wegen der Covid-19-Restriktionen um 20 Prozent zu reduzieren, sei die Studie ein Erfolg gewesen, teilte Cosmo am Montag mit. Untersucht wurden die Wirksamkeit und Sicherheit von zwei Dosierungen von Rifamycin im Vergleich zu Placebos nach einer zweiwöchigen Behandlung mit anschliessender Nachbeobachtung.

Die Ergebnisse hätten statistische Signifikanz in allen Studienpopulationen für den zusammengesetzten primären Endpunkt - die deutliche Abnahme von Schmerzen und Durchfall - und auch für die meisten sekundären Endpunkte gezeigt, hiess es. Cosmo werde nun zusammen mit seinen Lizenznehmern unverzüglich Gespräche mit den Zulassungsbehörden in den USA und der EU aufnehmen, um die für die Marktzulassung erforderlichen klinischen Studien der Phase III so schnell wie möglich zu beginnen.

tv/kw

(AWP)