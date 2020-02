Cosmo-Lizenzpartner Acacia Pharma erhält US-Zulassung für Barhemsys

Im Rahmen der Vereinbarung hat Cosmo seine US-Rechte an ByFavo an Acacia unterlizenziert und dafür eine Zahlung von 10 Millionen Euro in Acacia-Aktien erhalten. Gleichzeitig hatte Cosmo 10 Millionen Euro in Acacia investiert. Cosmo hält zurzeit knapp 9 Millionen Acacia-Aktien, die einer Beteiligung von rund 14 Prozent entsprechen.

Als sich die beiden Unternehmen auf die Beteiligung geeinigt hatten, war laut Mitteilung auch vereinbart worden, dass Cosmo Acacia eine Finanzierung für die US-Expansion in Form einer Kreditfazilität von 35 Millionen Euro gewährt, wovon 10 Millionen nach der Bewilligung von Barhemsys in Anspruch genommen werden können und 25 Millionen nach der Zulassung von ByFavo.

hr/ys

(AWP)