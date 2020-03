Cosmo Pharmaceuticals braucht einen neuen Forschungschef: Roberto Camerini, der Chief Scientific Officer der italienischen Pharmafirma, tritt aus persönlichen Gründen per sofort zurück. Luigi Moro, der in den Jahren 1999 bis Ende 2019 die Position besetzt hatte und danach in den Ruhestand ging, werde den Posten wieder übernehmen, bis ein dauerhafter Ersatz gefunden sei, teilte das Biopharmaunternehmen am Donnerstag mit.