Cosmo unterliegt vor Schiedsgericht gegen Valeant - Uceris-Lizenz gültig

Die Lizenz des kanadischen Pharmaunternehmens für Uceris bleibe also unter den bestehenden wirtschaftlichen Bedingungen in Kraft, wie aus einer Medienmitteilung vom Donnerstagabend hervorgeht. Cosmo befand sich schon lange im Streit mit dem Lizenzpartner Valeant und wollte die Vermarktung des Mittels Uceris wieder selbst in die Hand nehmen.

Darüber hinaus muss Cosmo Valeant die Gerichtskosten von rund 3 Millionen US-Dollar erstatten. Das ICC-Urteil habe aber keine Auswirkungen auf die bestehenden Aktivitäten, Pläne und Finanzprognosen von Cosmo, hält das Unternehmen fest.

Enttäuscht reagieren auch die Investoren am Freitag. Im frühen Handel geben Cosmo-Aktien um 2,1 Prozent nach. Sie rangieren damit unter den grössten Verlierern im SPI, der zum gleichen Zeitpunkt mit +0,04 Prozent mehr oder weniger auf der Stelle tritt.

ra/hr/tp

(AWP)