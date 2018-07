Cosmo-VRP: Wir haben eine starke Pipeline

Mauro Ajani, Verwaltungsratspräsident des Pharmaunternehmens Cosmo, zeigt sich für die nähere Zukunft zuversichtlich. "Wir haben eine starke Pipeline und werden in den nächsten zwölf Monaten mehr über neue Produkte erzählen", sagte er in einem Kurzinterview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Ausgabe 28.7.) im Anschluss an die am vergangenen Donnerstag publizierten Halbjahreszahlen.