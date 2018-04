Der geplante Wechsel auf dem Chefposten des Kunststoff-Produzenten Covestro wird vorgezogen. Patrick Thomas wird seinen Platz zum 1. Juni dieses Jahres an Nachfolger Markus Steilemann übergeben, wie das Dax-Unternehmen am Freitag anlässlich seiner Hauptversammlung in Bonn mitteilte. Ursprüngliche sollte Thomas noch bis Ende September die ehemalige Bayer -Tochter führen, die seit 2015 an der Börse notiert ist. Zuletzt war aber bereits darüber spekuliert worden, dass der Wechsel eher erfolgen könnte.