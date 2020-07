Covestro macht Verlust - Schlägt sich in Corona-Krise aber besser als befürchtet

Der deutsche Kunststoffspezialist Covestro ist wegen der Belastungen durch die Corona-Krise im zweiten Quartal wie erwartet in die Verlustzone gerutscht. Vorläufigen Berechnungen zufolge liege der Verlust bei rund 60 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Leverkusen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch einen Gewinn von 189 Millionen Euro erwirtschaftet.