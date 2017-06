Covestro will liquide Mittel für Zukäufe oder Ausschüttungen nutzen

(Ausführliche Fassung) - Der Kunststoffproduzent Covestro rechnet dank guter Nachfrage seiner Kunden mit einem anwachsenden Berg liquider Mittel. Darauf will die Bayer-Tochter nicht sitzen bleiben, sondern die Gelder in Zukäufe investieren oder ihren Aktionären zugute kommen lassen, wie Covestro-Chef Patrick Thomas auf dem Kapitalmarkttag in London skizzierte.