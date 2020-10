Covestro wird für 2020 optimistischer - Aktie kaum verändert

(Ausführliche Fassung) - Die Geschäfte des Kunststoffkonzerns Covestro kommen nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder in Schwung. Das Management um Konzernchef Markus Steilemann blickt nach einer überraschend guten Gewinnentwicklung im dritten Quartal nun optimistischer aufs Gesamtjahr und peilt beim operativen Ergebnis jetzt das obere Ende der bisherigen Zielspanne an. Dazu sollen auch Kostensenkungen beitragen. Beim Umsatz hinkt das Unternehmen den Erwartungen noch hinterher. Der zuletzt deutlich erholte Aktienkurs schwankte am Freitagnachmittag um den Vortagesschluss herum.