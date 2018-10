CPH Chemie + Papier will Reingewinn 2018 mehr als verdoppeln

(Meldung ergänzt, Abschnitt 3 nach Lead) - Die Luzerner Industriegruppe CPH Chemie + Papier Holding in Perlen rechnet mit einer substantiellen Resultatverbesserung im Gesamtjahr 2018. Der Reingewinn dürfte sich im Vergleich zu 2017 mehr als verdoppeln, teilte das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué mit.