Die Industriegruppe CPH Chemie+Papier erhält einen neuen Bereichsleiter. So wird Marc Haller per 1. April 2022 die Leitung des Bereichs Verpackung übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang Grimm an, der nach 24 Jahren im Unternehmen im kommenden Frühjahr in den Ruhestand treten wird.