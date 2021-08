Sein Vorgänger Richard Unterhuber werde das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Er werde den Jahresabschluss 2021 noch vollumfänglich verantworten und die CPH-Gruppe spätestens im Februar 2022 verlassen. Danach werde sich Brütsch um die Aufgaben des CFOs in den Bereichen Finanzen, Immobilien, IT und Investor Relations kümmern.

kae/uh

(AWP)