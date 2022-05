Der Softwareanbieter Crealogix hat in Deutschland einen Auftrag an Land gezogen. Bei der L-Bank, der Landesförderbank Baden-Württembergs, werde das selbst entwickelte Förderportal implementiert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Produkt sei bereits bei acht Förderbanken in Deutschland im Einsatz. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.