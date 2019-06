Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix hat einen Auftrag von der britischen Vermögensverwaltungsgesellschaft LGT Vestra erhalten. LGT setze bei der Entwicklung ihrer neuen Wealth Management App und ihres Kundenportals auf die Technologie von Crealogix, teilt die an der SIX kotierte Crealogix am Dienstag mit. Finanzielle Details werden nicht genannt.