Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix hat Jordi Perez per sofort zum Geschäftsführer der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) sowie weiterer Länder in Mitteleuropa (CEE) ernannt. In dieser Funktion gehört er der erweiterten Geschäftsleitung an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.