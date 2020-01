Crealogix lagert Bereich digitale Ausbildung in eigene Gesellschaft aus

Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix will den Bereich digitale Bildung stärken und gliedert ihn dazu in eine eigenständige Gesellschaft aus. Mit der Gründung der Swiss Learning Hub AG werde die Basis für nationales und internationales Wachstum im digitalen Aus- und Weiterbildungsbereich geschaffen, teilte Crealogix am Montag mit. Die neue Gesellschaft bleibt zu 100 Prozent im Besitz von Crealogix.