Crealogix übernimmt restliche Anteile an Elaxy Business Solution & Services

Crealogix übernimmt die restlichen Anteile am deutschen Unternehmen Elaxy Business Solution & Services. An diesem war das Banken-Softwarehaus bisher mit 20 Prozent beteiligt. Mit der Gesamtübernahme übt Crealogix eine Option aus, die bereits im Rahmen der initialen Beteiligung im Jahr 2015 vereinbart worden war, teilt die Gesellschaft am Donnerstag mit.