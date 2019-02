Credit Agricole steigert Gewinn um ein Fünftel

Die Credit Agricole konnte dabei in fast allen Bereichen zulegen - besonders gut lief es in der Vermögensverwaltung sowie im Geschäft mit Fonds und italienischen Privatkunden. In den drei Sparten profitierte die Bank unter anderem von der Übernahme des Fondsanbieters Pioneer von der Unicredit .

Probleme bereitete wie auch den anderen französischen Banken BNP Paribas und Societe Generale dagegen das schwache Geschäft an den Kapitalmärkten. Hier gingen die Erträge zurück.

Die Credit Agricole ist börsennotiert, gehört aber mehrheitlich kleineren Genossenschaftsbanken. Von der Struktur her ist das Geldhaus damit in Deutschland am ehesten mit der Frankfurter DZ Bank vergleichbar, die als Zentralinstitut für den Genossenschaftssektor dient./zb/men/mis

(AWP)