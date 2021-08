Credit Agricole verdient fast zwei Milliarden Euro im Quartal

Die französische Grossbank Credit Agricole hat wie die meisten europäischen Konkurrenten von einer kräftigen Erholung der Wirtschaft profitiert. Da inzwischen nicht mehr so viele Kreditausfälle drohen wie noch vor einem Jahr, legte der Gewinn auf fast zwei Milliarden Euro zu, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Das war mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr.