Credit Suisse 2021 mit Rückstellungen für Rechtsfälle in Milliardenhöhe

Per Ende Dezember 2021 weist das Finanzinstitut Rückstellungen für Rechtsfälle im Wert von 1,54 Milliarden US-Dollar aus, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Ein Jahr zuvor waren es 1,66 Milliarden.

Im Gesamtjahr wurden laut den Angaben 1,54 Milliarden Dollar an Rückstellungen neu gebildet und 1,63 Milliarden für Vergleiche oder Barzahlungen verwendet. 68 Millionen Dollar an Rückstellungen wurden wieder aufgelöst. Die Differenz entfällt auf Wechselkursbewegungen. Alleine im vierten Quartal hatte die CS Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 436 Millionen Franken vorgenommen.

Nicht detailliert gibt die Bank an, ob die Summe auch Rückstellungen für mögliche Rechtsfälle im Zusammenhang mit den Debakeln Archegos Capital oder den Greensill-Fonds enthält. Mit Blick auf beide Angelegenheiten heisst es im Geschäftsbericht aber, dass es zu weiteren Rechtsstreitigkeiten, regulatorischen Anforderungen, Untersuchungen sowie Massnahmen kommen könne.

Die Credit Suisse musste im Frühjahr 2021 die Schliessung und Liquidierung ihrer mit der inzwischen insolventen Greensill Capital geführten "Lieferketten-Finanzierungs-Fonds" (SCFF) bekanntgeben. Von den Fondsvermögen von ursprünglich rund 10 Milliarden US-Dollar hat die CS mittlerweile 7,2 Milliarden Dollar einsammeln können. An die Investoren in die vier Greensill-Fonds sind daraus bisher 6,7 Milliarden Dollar ausgezahlt worden. Der Zusammenbruch des hoch verschuldeten US-Hedgefonds Archegos Ende März 2021 kostete die Bank rund 5 Milliarden Dollar.

