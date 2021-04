Credit-Suisse-Aktien leicht im Minus nach Archegos-Verlusten

Gegen 10.00 Uhr verlieren die CS-Valoren, die zunächst noch fester in den Handel gestartet waren, 0,4 Prozent auf 10,12 Franken. Damit lösen sich die Titel, die einen sehr volatilen Verlauf zeigen, immerhin vom bisherigen Tagestief von 9,82 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) gewinnt derweilen 0,48 Prozent.

Der Kollaps von Archegos habe die ansonsten ausserordentlich starke Performance des ersten Quartals zunichte gemacht, heisst es in Kommentaren von RBC Capital Marktes und der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die Experten der beiden Institute begrüssen, dass die Grossbank personelle Konsequenzen zieht.

Die Kosten für den Kollaps von Archegos mit 4,4 Milliarden Franken seien am oberen Ende der Erwartungsbandbreite ausgefallen, schreibt Andreas Venditti von der Bank Vontobel. Seines Erachtens bewegt sich der erwartete Vorsteuerverlust in Höhe von 900 Millionen Franken in einem verkraftbaren Rahmen.

Den Hauptschaden hätten allerdings die Aktionäre, die mit einer geringeren Dividende und einem ausgesetzten Aktienrückkauf vorlieb nehmen müssten, moniert allerdings Michael Kunz von der ZKB.

Diese Massnahmen hätten zwar kurzfristig beruhigenden Charakter, da damit eine Kapitalerhöhung habe vermieden werden können, ergänzen die Kollegen von JPMorgan. Doch blieben Fragen bezüglich der längerfristigen Strategie offen, die erst nach Antritt des neuen Verwaltungsratspräsidenten im Mai 2021 beatwortet werden dürften.

Zudem sei noch nicht klar, welche potenziellen Risiken sich durch den Fall von Greensill und möglichen Auswirkungen auf das Vermögensverwaltungsgeschäft ergeben würden, stellen derweil die Experten der RBC fest.

sig/tp

(AWP)