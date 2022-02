Credit Suisse-Aktien setzen Sinkflug fort

Gegen 9.35 Uhr notieren die CS-Aktien 2,5 Prozent im Minus bei 8,42 Franken. Am Vortag waren die Titel in der Reaktion auf die Zahlenvorlage bereits um 6,6 Prozent abgesackt. Immerhin notieren sie damit noch über dem Ende Januar erreichten Jahrestief von 8,00 Franken. Schwach zeigt sich am Freitag auch das Börsenumfeld, der Leitindex SMI verliert im frühen Handel 0,7 Prozent.

Credit-Suisse-CEO Thomas Gottstein hatte das Jahr 2022 bei der Präsentation der Jahreszahlen mehrfach als "Übergangsjahr" bezeichnet, wie Vontobel-Analyst Andreas Venditti in einem Kommentar erinnert. Er habe zudem eingeräumt, dass es keine schnelle Lösung für die Probleme der Grossbank gebe. Es werde Zeit brauchen, das Vertrauen in die Grossbank zurückzugewinnen, ist der Vontobel-Experte überzeugt. Er senkt sein Kursziel für die Titel mit 8,90 Fr. nun unter die Marke von 9 Franken (vorher 9,20).

Ein weiteres Absinken der CS-Aktie erwarten offensichtlich die Barclays-Analysten, die ein Kursziel von 7,50 Fr. setzen und entsprechend empfehlen, die Aktie zu untergewichten. Sie erwarten zum einen in den kommenden Jahren einen anhaltenden Kostendruck auf die Grossbank. Neben dem generellen Inflationsdruck werde diese ihre Mitarbeitenden mit guten Löhnen halten müssen, heisst es. Gleichzeitig werde eine Verbesserung der Ertragssituation nur mit Verzögerung einsetzen.

Die Restrukturierungen bei der CS dürften noch in den nächsten ein bis zwei Jahren auf den Kapitalrenditen der Grossbank lasten, glaubt UBS-Experte Daniele Brupbacher. Nach den Ergebnissen im Schlussquartal 2021 sieht er erhebliche Unsicherheiten im asiatischen wie auch generell im Vermögensverwaltungsgeschäft. Kritische Punkte lägen auch Brupbacher zufolge beim Halten der Mitarbeitenden, aber auch bei der Reaktion der Kunden auf die Vorkommnisse und bei regulatorischen Ungewissheiten. Mit 8,50 Fr. (vorher 9,30 Fr) senkt er sein Kursziel nahe an den aktuellen Kurs.

Mit den Veränderungen in der Gruppenstruktur und dem verringerten Risikoappetit der Grossbank sei es schwierig einzuschätzen, wann sich die Ertragslage der CS wieder normalisieren werden, heisst es bei den Analysten der RBC. Zudem habe die Grossbank einen Anstieg der Kosten im laufenden Jahr angekündigt, so die Experten der kanadischen Investmentbank, die ihr Kursziel auf 9 von bisher 10 Franken zurücknehmen.

tp/ys

(AWP)