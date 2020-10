Das Ziel sei es, das Angebot von Conduit Connect auszubauen, schreibt die CS in einer Mitteilung vom Freitag. Die Conduit-Plattform bringe vielversprechende "Impact"-Unternehmen in einer frühen Phase mit potenziellen Investoren zusammen. Zu den Unternehmen gehören etwa der CO2-Tracker CoGo, das "Earth Science-AI"-Unternehmen Cervest, die "London Interdisciplinary School" oder die Ausleih-Plattform Library of Things.

tp/ys

(AWP)