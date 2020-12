Die Credit Suisse will im Beratungsgeschäft für Fusionen zulegen und stockt einem Medienbericht zufolge den Bereich mit neuen Mitarbeitern auf. Gemäss einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden internen Mitteilung stossen die erfahrenen CS-Investmentbanker Max Mesny und Chris Williams in London sowie Andrea Donzelli in Italien zur so genannten Client Advisory Group.