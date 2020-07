Graeff stösst per 1. Januar 2021 von der Europäischen Zentralbank zur CS. Bei der EZB war sie ebenfalls für die Kommunikation verantwortlich. Sie wird an den VR-Präsidenten Urs Rohner, an den CEO Thomas Gottstein sowie an Antoinette Poschung berichten, deren Stellvertreterin sie wird.

cf/yr

(AWP)