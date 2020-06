Die Grossbank Credit Suisse bekommt einen neuen Deutschlandchef. Am 1. Juli übernimmt Frank Heitmann den Posten von Björn Storim, der auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheidet, um sich einer anderen Aufgabe zu widmen, wie aus einem internen Memo an die Credit-Suisse-Mitarbeiter hervorging, das der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. Credit Suisse bestätigte die Berufung Heitmanns.