Credit Suisse ernennt neuen operativen Asset-Management-Chef

Die Schweizer Grossbank Credit Suisse hat einem internen Memo zufolge einen neuen operativen Leiter (Chief Operating Officer) für die Asset-Management-Division ernannt. Markus Rütimann übernehme die Aufgabe mit sofortiger Wirkung von Mike D'Angelo, wie es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden Mitteilung von Asset-Management-Chef Ulrich Körner an seine Mitarbeiter heisst.