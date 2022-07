Bei der Credit Suisse kommt es in der Romandie zu einem Chefwechsel. Steve Fragnière übernimmt per 1. August die Leitung der Region als Nachfolger von Christian Steinmann, der zur Waadtländer Kantonalbank wechselt. Neuer Chef für das Private Banking in der Romandie wird ausserdem Nicolas Vaccaro, wie die CS am Donnerstag mitteilte.