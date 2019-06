Credit Suisse eröffnet neuen Campus in Research Triangle Park

Die Credit Suisse hat ihr neues Verwaltungsgebäude in Research Triangle Park (RTP) im Bundesstaat North Carolina eröffnet. Die Investitionen für den neuen Campus beziffert die Grossbank auf mehr als 100 Millionen US-Dollar. An dem Standort sollen bis zu 1'200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, wie es in einer Medienmitteilung am Donnerstag heisst.