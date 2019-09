Die brasilianische Tochter der Grossbank Credit Suisse hat einen ehemaligen Zentralbanker an die Spitze ihres Advisory Boards in dem grössten lateinamerikanischen Land berufen. Ilan Goldfajn, der bis Juni 2019 die Zentralbank Brasiliens geführt hat, soll neu das Gremium leiten, teilte die Bank am Freitag mit.