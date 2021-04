Credit Suisse fester trotz Milliardenverlusten aus Archegos-Kollaps

Die Aktien der Credit Suisse sind mit Kursgewinnen in den Handel am Dienstag gestartet. Die Grossbank musste zwar einräumen, dass der Kollaps des Investmentvehikels Archegos im ersten Quartal Kosten in Höhe von 4,4 Milliarden Franken verursacht hat. Allerdings kann dieser Betrag dank des starken operativen Ergebnisses, einer Dividendenkürzung und der Einstellung des Aktienrückkaufprogramms aufgefangen werden. Negative Überraschungen seien damit ausgeblieben, heisst es.