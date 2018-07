Credit Suisse Hongkong einigt sich auch mit SEC wegen Anstellungspraktiken

Die Hongkong-Tochter der Credit Suisse hat sich im Fall mit fragwürdigen Anstellungspraktiken auch mit der US-Börsenaufsicht SEC auf einen Vergleich geeinigt. Die Credit Suisse wird knapp 25 Millionen Dollar an Gewinnausschüttungen und 4,8 Millionen Dollar an Zinsen zahlen, teilte die SEC am Dienstag mit.