Credit Suisse in Hongkong wegen regulatorischer Verstösse gebüsst

(Ergänzt um Statement der Credit Suisse) - Die Credit Suisse muss in Hongkong wegen regulatorischer Verstösse eine Busse in der Höhe von 2,8 Millionen Hong Kong-Dollar (umgerechnet gut 357'000 Franken) bezahlen. Die Schweizer Grossbank habe sich der Nichteinhaltung von Offenlegungspflichten schuldig gemacht, teilte die lokale Finanzmarktaufsicht Securities and Futures Commission (SFC) am Mittwoch in einem Communiqué mit.