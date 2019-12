Credit Suisse im Rahmen des IR-Days etwas unter Druck

Die CS-Aktie notiert um 09,50 Uhr 0,5 Prozent tiefer bei 12,85 Franken, dies in einem ebenfalls leicht schwächeren Gesamtmarkt (SMI -0,2%).

"Auf den ersten Blick sehen wir keine grösseren Überraschungen", heisst es in einem ersten Kommentar der Bank Vontobel. Die Reduktion der Zielgrösse für die erwartete Eigenkapitalrendite (RoTE) sei erwartet worden, zudem sei die Guidance für die Kapitalrückführung an die Aktionäre in den nächsten Jahren unverändert.

Auch die ZKB meint, die Anpassung beim RoTE-Ziel von 10 auf >8 Prozent für 2019 sei erwartungsgemäss ausgefallen, wobei der Konsens mit 7,9 Prozent und die eigene Schätzung mit 7,8 Prozent noch etwas darunter lägen. Insgesamt sehe er aber keinen grossen Anpassungsbedarf für seine Prognose, meint der zuständige Analyst.

Auch die Reduktion des nächstjährigen RoTE-Ziels (auf 10-11 von 11-12%) komme nicht überraschend, meint man bei der UBS. Vontobel weist hier aber auf den relativ grossen Abstand zwischen der neuen Prognose und dem Konsens hin.

Die Vorabinformationen zum Investorentag sei in vielerlei Hinsicht nicht "alter Wein in neuen Schläuchen", sondern eher sogar "alter Wein in alten Schläuchen", sagte ein anderer Marktteilnehmer mit Blick auf die Aussagen zur zukünftigen Ausschüttungspolitik sowie auf den strategischen Fokus.

Die Kommentare zur Geschäftsentwicklung im (laufenden) vierten Quartal werden bei den Analysten der UBS tendenziell leicht positiv gesehen. Andere Berufskollegen äussern sich etwas vorsichtiger, insbesondere was die Aussagen zum Tagesgeschäft anbetrifft. Gleichzeitig halten sie das Sparpotenzial bei der Grossbank für weitestgehend ausgeschöpft und sehen Firmenchef Tidjane Thiam deshalb in der Pflicht, die zukünftige Strategie entsprechend anzupassen.

"Leicht enttäuschend"

Auch Händler beurteilen die Vorabinformationen zum Investorentag insgesamt als leicht enttäuschend. Während sie das beibehaltene mittelfristige RoTE-Ziel begrüssen, lassen sie insbesondere Aussagen zur diesjährigen Eigenkapitalrendite sowie zur Geschäftsentwicklung in den wichtigsten Geschäftsbereichen aufhorchen.

Der grosse Wurf bleibe anlässlich des diesjährigen Investorentages jedenfalls aus, so lautet das abschliessende Urteil. Beobachter sind deshalb nicht überrascht vom leichten Verkaufsdruck und verweisen dabei auch darauf, dass der Kurs der Papiere seit der Quartalsergebnisveröffentlichung von Ende Oktober um knapp 6 Prozent zulegen konnte.

Der Investorentag hat um 09.30 Uhr begonnen und endet um 18 Uhr, wobei der erste und der letzte Teil der Veranstaltung in London über Internet verfolgt werden können.

uh/rw

(AWP)