Credit Suisse kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an

(Ergänzt um mehr Details) - Die Credit Suisse will in Zukunft deutlich mehr für ihre Aktionäre tun. Einerseits sollen in den nächsten zwei Jahren Aktien im grossen Stil zurückgekauft werden, andererseits soll die ordentliche Dividende jährlich ansteigen. Die zweitgrösste Bank will den Investoren damit zeigen, dass sie nach drei Jahren der Restrukturierung gestärkt in die Zukunft geht.