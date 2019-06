Credit Suisse muss beim US-Stresstest nachsitzen

(Wiederholung, mit Schlusskurs ergänzt) - Rückschlag für die Credit Suisse: Die Schweizer Grossbank hat den diesjährigen US-Stresstest nur mit Auflagen bestanden. Sie wurde als einzige von 18 geprüften, in den USA aktiven in- und ausländischen Instituten bemängelt. Die CS kündigte unmittelbar danach an, die Mängel bis zur "Deadline" im Oktober beheben zu wollen.