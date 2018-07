Credit Suisse-Ombudsfrau soll Belästigungsvorwürfe prüfen

Die Aufgabe der bisherigen Bereichs-Personalchefin sei es, bei Verwürfen der sexuellen Belästigung als Anlaufstelle zu dienen und sicherzustellen, dass die Unternehmensspitze Kenntnis von diesen Fällen habe. Zudem werde sie die internen Richtlinien einer Überprüfung unterziehen und sie bei Bedarf verbessern.

Eine frühere Credit-Suisse-Mitarbeiterin hatte der Zeitung "Financial Times" zufolge Thiam Anfang des Jahres einen Brief geschrieben, in dem sie einen sexuellen Übergriff durch einen hochrangigen Kollegen im Jahr 2010 beschrieben hatte. Die Frau erhielt zunächst keine Antwort. Später entschuldigte sich der Konzernchef dafür und ordnete eine Untersuchung der Handhabung des Falls an.

(AWP)