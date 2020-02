Credit Suisse schlägt Richard Meddings zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Er sei ein anerkannter Finanzexperte mit über dreissig Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, teilte die Grossbank am Montag mit. Der bei Price Waterhouse zum Wirtschaftsprüfer ausgebildete Brite arbeitete demnach in der Vergangenheit unter anderem für Credit Suisse First Boston (beziehungsweise der früheren BZW) sowie Barclays.

Über weitere Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung am 30. April 2020 will die CS gemeinsam mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2019 am 13. Februar informieren.

ys/rw

(AWP)