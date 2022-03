Credit Suisse spürt deutliche Verlangsamung der Geschäftsaktivität

Die Credit Suisse verzeichnet eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem starken ersten Quartal 2021. Die Geschäftsaktivität sei nun wieder auf frühere Niveaus von vor der Corona-Pandemie zurückgekehrt. Gleichzeitig verspürt die Grossbank auch den negativen Einfluss ihres Ausstiegs aus dem Prime Services-Geschäft, also dem Geschäft mit Hedgefonds, wie sie in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht schreibt.