Credit Suisse versorgt ihr Risikokapital-Vehikel mit frischem Kapital

Die im Jahr 2010 geschaffene Credit Suisse Entrepreneur Capital hat bisher Risikokapital von insgesamt 130 Millionen Franken in über 50 KMU in unterschiedlichen Entwicklungsphasen investiert, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte. Investitionen erfolgten den Angaben zufolge in Schweizer Start-ups und KMU aus allen Branchen.

Jüngstes Investment ist das Startup Fotokite bzw. Perspective Robotics, was ebenfalls am Mittwoch bekannt gegeben wurde. Das im Jahr 2014 als Spin-off der ETH Zürich entstandene Unternehmen stellt kabelgesteuerte Drohnen her und umfasst ein Team von 25 Personen. Fotokite widmet sich den Angaben zufolge insbesondere der Verbesserung der Sicherheit und Geschwindigkeit von Einsätzen im Bereich der öffentlichen Sicherheit, wie zum Beispiel der Feuerwehr.

sig/rw

(AWP)