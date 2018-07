Creditshelf bietet eigene Aktien für 80 Euro je Stück an

Der Online-Kreditvermittler Creditshelf will im Rahmen seines Börsenganges 80 Euro für eine Aktie haben. Insgesamt würden bis zu 250 000 neue Papiere aus einer Kapitalerhöhung angeboten, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Der angestrebte Bruttoemissionserlös liege bei 15 bis 20 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung soll 105 bis 110 Millionen Euro betragen. Anleger können von diesem Mittwoch an bis voraussichtlich zum 18. Juli Kaufgebote abgeben. Eine Woche später soll dann der erste Handelstag an der Frankfurter Börse im Prime Standard sein.