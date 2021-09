Cremo und Unia einigen sich auf Sozialplan für Beschäftigte in Steffisburg

Am 21. April 2021 kündigte Cremo die Schliessung des Standorts Steffisburg per 31. August und die Entlassung von mehr als 40 Mitarbeitenden an. Für diese habe man sich nun auf einen "fairen" Sozialplan geeinigt, heisst es in einer Mitteilung der Unia vom Mittwoch.

Der Sozialplan sieht unter anderem vor, dass Arbeitnehmende, die nicht weiterbeschäftigt werden können, finanziell bei der Wiedereingliederung unterstützt werden. Frauen ab 61 und Männer ab 62 Jahren sollen zudem ohne Nachteile in den Vorruhestand treten können. Ausserdem gewähre Cremo allen betroffenen Mitarbeitenden eine Grundentschädigung, heisst es weiter.

sig/rw

(AWP)