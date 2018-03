Cryan bekennt sich zu Chefposten bei Deutscher Bank

(Neu: Der Brief Cryans an die Mitarbeiter lag nun vor.) - Angesichts von Gerüchten zu seiner Nachfolge hat Deutsche-Bank-Chef John Cryan beteuert, an der Spitze von Deutschlands grösstem Geldhaus zu bleiben. "Ich möchte Ihnen daher versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben", erklärte Cryan in einer am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung an die Mitarbeiter.