CS-Aktien legen nach optimistisch gestimmter Management-Präsentation zu

Die Aktien der Credit Suisse gehören im frühen Handel am Donnerstag in einem vorerst positiven Gesamtmarkt zu den grössten Gewinnern. Das Management hat aus Anlass einer von Morgan Stanley organisierten Branchekonferenz in London ein im Grundton positives Update über den aktuellen Geschäftsverlauf gegeben und damit einige Befürchtungen der Investoren zu zerstreuen vermocht.