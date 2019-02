CS-Aktien nach neuen Angaben zur Steuerquote marginal tiefer

Die Aktien der Credit Suisse geben am Mittwoch im frühen Geschäft überdurchschnittlich nach. Vorbörslich hat die Bank revidierte Annahmen zur Steuerquote für das vergangene und das angelaufene Geschäftsjahr bekanntgegeben. Wegen Anpassungen im US-Steuerregime geht die Bank nun von einer etwas höheren Steuerquote aus als bisher. In diesen Schätzungen ist auch eine Belastung im Umfang von ungefähr 2 Prozentpunkten enthalten, welche durch die Einführung der sogenannten Base Erosion Anti-Abuse Tax (BEAT) in den USA entstehen könnte.